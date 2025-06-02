Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam ediliyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, tasarıyla ilişkin Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, rakamlarla bir kıyas çalışması yaptığını belirtti. “Bir ülkede ne kadar kumarhane olmalıdır diye bir soru hiç aklınıza geldi mi?” diye soran Özuslu, bu kıyaslamayı kendisinin yaptığını ve dünyadaki örneklerle karşılaştırdığını kaydetti.

Özuslu, 1,5 milyar nüfusu olan Çin’in kumarhane bölgesi olarak 700 bin kişinin yaşadığı Makao bölgesini belirlediğini ve burada 47 tane kumarhane açıldığını belirtti. Buna rağmen KKTC’de 33 fiilen çalışan kumarhane olduğuna dikkat çeken Özuslu, söz konusu yasayla bu rakamın 60’ın üzerine çıkarılarak, Çin’in bile geçileceğini söyledi.

Diğer ülkelerden de örnekler veren CTP Milletvekili Sami Özuslu, Almanya’da 84 milyon nüfusa karşılık 80 kumarhane bulunduğunu ve bu durumda her 1 milyon 50 kişiye bir kumarhane düştüğünü aktardı. İngiltere’de yaklaşık 70 milyonluk nüfusa karşılık 100 civarında kumarhane olduğunu belirten Özuslu, orada da 690 bin kişiye bir kumarhane düştüğünü söyledi.

Brezilya’yı da örnek veren Özuslu, “212 milyonluk nüfusu olan Brezilya’da sadece 1 adet kumarhane var” dedi.

Bazı ülkelerin dini ya da geleneksel nedenlerle kumarhane açılmasına izin vermediğini de ifade eden Özuslu, bu ülkelerde kumarın tamamen yasak olduğunu vurguladı.

Yasa tasarısının iki-üç farklı versiyonla komiteye geldiğini, şu anda birleştirilmiş haliyle görüşüldüğünü belirten Özuslu, “Çeşitli vesilelerle söyledik, her yeri kumarhane ile doldurmayın. Bu ülkenin toprağı kalmadı, ekilebilir arazisi tükendi, sahiller zaten denize erişimi sıfırlayacak kadar yok edildi. Yapmayın” dedi.

Geçmişte komitede verdiği bir öneriyi hatırlatan Özuslu, sahillerin korunması amacıyla sahillere örneğin 5 kilometre mesafede kumarhane izni verilmemesini önerdiğini söyledi. Bu yasayla birlikte askeri bölgelerin dahi ileride açılabileceğini ve buraların talan edileceğini ileri süren Özuslu, “Sadece biz değil, çocuklarımız da, sizin çocuklarınız da denize giremeyecek. Zaten giremiyorlar” diye konuştu.

Kumarhane turizminin diğer turizm türlerini daralttığını belirten Özuslu, kumarhanesi olmayan birçok turistik tesisin kapanmak zorunda kaldığını, bazılarınınsa yatakhane olarak kiraya verildiğini dile getirdi. Alsancak ve Lapta bölgelerinde ekoturizm ve agro-turizmin baskılandığını söyleyen Özuslu, Turizm Bakanı’na seslenerek, “Bu yasayla turizm nasıl gelişecek?” sorusunu yöneltti.

Gece kulüpleri konusunda geçmişte yapılan yasal düzenlemeyi hatırlatan Özuslu, “CTP’li hükümet döneminde gece kulüpleri şehir dışına çıkarıldı. Siz ise kumarhaneleri şehir dışına çıkarmayı bırakın, okulların dibine getirdiniz” ifadelerini kullandı.

Toplumun hem beşeri hem fiziki kaynaklarının tüketildiğini belirten Özuslu, “Anladık turizm ülkesi olacağız, anladık kumarhaneler olacak ama mevcutlarla sınırlı kalmalı. Eğer sınırsız izin verilecekse bu sektörün kendi aktörleri bile ileride büyük rekabet içinde başlarını duvara toslayacak” dedi.

Kumar sektörü ile birlikte kara para aklama tehlikesine de dikkat çeken Özuslu, “Gri listeler, uluslararası yaptırımlar gündeme gelir” uyarısında bulundu. Türkiye medyasında KKTC’nin kara para aklama merkezi olarak anıldığını, bundan utanç duyduğunu belirten Özuslu, “Siz utanmıyor musunuz? Ben utanıyorum” dedi.

Yasa tasarısının ekonomik gerekçelerle savunulmasına tepki gösteren Özuslu, mesele buysa başka kaynaklar bulunabileceğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ın marka değerinin kumar üzerinden şekillendirildiğini savunarak bunu eleştiren Özuslu, Güney Kıbrıs’taki uygulamalara da değindi.

Kumarhanelerin bazı ekonomik katkıları olabileceğini, ancak olumsuz etkilerinin göz ardı edilemeyeceğini dile getiren Özuslu, yasaya olumlu oy verecek olanların, gelecekte toplumun ve çocuklarının yüzüne bakamayacağını söyledi.