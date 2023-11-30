Şampiyon Meleklerin aileleri, Adıyaman Başsavcılığı’nın İsias Otel ile ilgili hazırladığı iddianameye tepki göstermek ve deprem suçlularının “olası kast” suçlamasıyla yargılanması talebinde bulunmak adına Gazimağusa’da yürüyor.
Şampiyon Melekler için “Adalete Işık Tut” yürüyüşü yapılıyor.
Şampiyon Meleklerin aileleri, yakın zamanda başlayacak duruşmalarda sanıkların olası kastla yargılanması talebine dikkat çekmek için meleklerin şehri Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden (GMTMK) başlayarak Gazimağusa Kabristanlığı'na meşalelerle yürüyüş yapıyor.