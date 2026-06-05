Güney Kıbrıs’ta bakanlar kurulunun şap hastalığı dolayısıyla, hayvan sağlığıyla ilgili yasadaki bazı cezaların artırılmasına dair öneriyi onayladığı belirtildi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde ilgili yasanın hükümlerinin uygulanmaması durumunda öngörülen cezanın 6 aya kadar hapis veya 3 bin 323 euro para cezasından, 5 yıla kadar hapis veya 250 bin euroya kadar para cezasına artırıldığını yazdı.

Rum Yönetimi’nin etkin kontrolünde bulunmayan bölgelerden hayvan veya hayvansal ürünler nakledilmesiyle ilgili durumlarla alakalı olarak ise, cezaların 12 aya kadar hapis veya 8 bin 309 euro para cezasından, 10 yıla kadar hapis veya 250 bin euroya kadar para cezasına artırıldığı kaydedildi.

Haberde buna paralel olarak Rum Veteriner Dairesi müdürünün herhangi bir kişinin AB mevzuatı veya ulusal mevzuata uymayı ihlal veya ihmal ettiğine dair geçerli bir sebebi olması halinde ise idari para cezasının 5 bin eurodan 100 bin euroya artırıldığını ekledi.

Politis gazetesi ise konuyla ilgili haberinde bugüne kadar kurallara uymayan kişilere 91 bin 540eEuro tutarında 27 para cezası kesildiğini, 6 ciddi ihlal durumunun ise cezai açıdan araştırılması için polise gönderildiğini yazdı.