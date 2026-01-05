Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Veteriner Dairesi, şap hastalığına karşı yürütülen koruyucu aşılama çalışmalarının ülke genelinde devam ettiğini ve son aşılama uygulamalarında 57 bin 576 doz aşı yapıldığını açıkladı.

Daireden verilen bilgiye göre, hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak, bulaşıcı hastalık riskini azaltmak ve hayvan sağlığını korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, büyükbaş hayvanlara yönelik son aşılama uygulamalarında 536 işletmede toplam 57 bin 576 doz şap aşısı yapıldı..

Aşılama faaliyetlerinin, risk değerlendirmeleri ve üretim yoğunluğu dikkate alınarak belirlenen program doğrultusunda sürdürüldüğü, saha kontrolleriyle eş zamanlı olarak desteklendiği belirtildi.

Veteriner Dairesi yetkilileri, şap hastalığıyla mücadelede aşının yanı sıra erken bildirim, biyogüvenlik önlemleri ve üretici iş birliğinin önemine dikkat çekerek, çalışmaların ileriki süreçte de aynı kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.