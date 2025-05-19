Kuzey Kıbrıs satranç camiasının büyük ilgi gösterdiği 2024-2025 sezonu lig ödül töreni Lefkoşa TED Koleji’nde düzenlendi. Organizasyonda, sezon boyunca gösterdikleri üstün performanslarla öne çıkan takımlar ve bireysel sporcular ödüllerini aldı.

Lig Şampiyonlukları:

• Süper Lig Şampiyonu: Döveç Group Sertbay Satranç Akademisi

• Birinci Lig Şampiyonu: Arredo Çanakkale Satranç Takımı

• Birinci Lig İkincisi: Döveç Satranç Takımı

• Yedek Lig U16 Şampiyonu: Döveç Group Sertbay Satranç Akademisi

Bu sonuçlarla birlikte Döveç Group Sertbay Satranç Akademisi, hem Süper Lig hem de U16 kategorisinde şampiyonluk elde ederek sezonun en dikkat çeken kulübü oldu. Arredo Çanakkale Satranç Takımı ise Birinci Lig’de gösterdiği başarılı performansla şampiyonluk ipini göğüsledi.

Bireysel Ödüller:

Satranç liglerinde masa bazında en yüksek puanı elde eden sporcular da “Sayı Kralı” ve “Kraliçesi” unvanlarıyla ödüllendirildi:

Süper Lig:

• Üçüncü Masa Sayı Kralı: Ahmet Paşa

• Dördüncü Masa Sayı Kralı: Ata Atasoy

Birinci Lig:

• Birinci Masa Sayı Kralı: Anesu Masimba

• İkinci Masa Sayı Kralı: Tuğra İstillozlu

• Üçüncü Masa Sayı Kralı: Bartu Özaydın

• Dördüncü Masa Sayı Kralı: Ali Doğan Nay

• Kadın Masa Sayı Kraliçesi: Ayten Candan Ağdelen

• Genç Masa Sayı Kraliçesi: Larin Döveç

Tören, sporculara ve kulüplere yönelik takdir konuşmalarıyla son bulurken, satranç sporunun ülkedeki gelişimi adına önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Organizasyon, sporun birleştirici gücünü ve genç yeteneklerin teşvik edilmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ödül töreninden bağımsız olarak, Döveç Group tarafından Courtyard’da düzenlenen ayrı bir etkinlikte sporcular ve öğrenciler ağırlandı. Bu özel kutlama yemeğinde bir araya gelen gençler, başarılarını birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşarken takım ruhunu ve dayanışmayı pekiştirme fırsatı buldu.