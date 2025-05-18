Süper Lig’in 36’ncı haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor’u ağırladı. RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Ali Şansalan düdük çaldı.

Ali Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ile Mehmet Kısal üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray; Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen ilk 11’iyle çıktı.

Konuk ekip Kayserispor ise; Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Bourabia, Cardoso ve Nazon ile sahada yer aldı.

Karşılamanın ilk 15 dakikasında oyun çokça durdu ve her iki takım da pas yapmakta zorlandı. İlk etkili atak 20’nci dakikada Kayserispor’dan geldi. Ani hücumda orta alanda Kartal Kayra Yılmaz’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Ramazan Civelek, ceza sahasına girip şutunu çekti, kaleci Muslera kornere çeldi.

26’ncı dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan Sara’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisine gelen topa iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Üst üste ataklar üreten Galatasaray, 3 dakika sonra farkı 2’ye çıkaran golü buldu. Ceza sahası dışında Torreira’nın kafa pasında altıpas üzerinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, kaleciyle karşı karşıya müsait pozisyonda sol ayağıyla meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Muslera penaltıdan gol attı

İkinci yarıya Galatasaray aynı 11’le devam etti, Kayserispor ise tek değişiklikle başladı. Galatasaray ilk yarıdaki etkili oyununu ikinci yarıda da sürdürürken, Kayserispor pozisyon üretmekte zorlandı.

Karşılaşmanın son bölümlerine doğru girilirken Galatasaray, 86’ncı dakikada penaltı kazandı. 89’uncu dakikada penaltıda topun başına geçen kaleci Muslera, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray, bitime 2 hafta kala 2024-2025 Süper Lig sezonunun şampiyonu oldu.