Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, kanserle etkin mücadele için başta siyasiler olmak üzere herkese önemli görevler düştüğünü belirtti.

Savaşan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın (IARC) kanser teşhislerinin 2022 ile 2045 yılları arasında küresel çapta yüzde 55 artacağını ortaya koyduğunu belirtti.

Savaşan, Ajansa göre 2022 yılında yaklaşık 19,9 milyon olan kanser vakasının 2045'te 30,9 milyona ulaşacağını, kaydetti.

Savaşan şöyle dedi:

“4 Şubat Dünya Kanser Günü öncesinde açıklanan yeni tahminler, kanserin artan yükünü ve toplumlardaki farklı seyrini ele alma ihtiyacını vurguluyor. Uzmanlar dünya genelindeki kanserlerin üçte birinin önlenebilir, üçte birinin ise erken teşhis edildiğinde tedavi edilebildiğini ortaya koyuyor. Kanserle etkin mücadele için başta biz siyasiler olmak üzere hepimize önemli görevler düşüyor. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Önleyelim, erken tanıyalım, tedavi edelim, kimseyi geride bırakmayalım.”