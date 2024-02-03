Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Üniversitesi heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosundan yapılan açıklamaya göre Tatar, kabuldeki konuşmasında, üniversiteler düzeyinde Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan temasların ve Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği desteğin eğitim alanındaki başarılar anlamında önemli olduğunu ifade ederek, Gazi Üniversitesi gibi Türkiye Cumhuriyeti’ndeki köklü üniversitelerin ülkedeki üniversitelerle iş birliği yapmasının önemine işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Türkiye Yüzyılında daha büyük başarılara imza atacağına ve bu başarıların KKTC’ye olumlu yansımalarının olacağına inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, izolasyonlar ve haksız ambargolar altında olan Kıbrıs Türkü’nün devletini güçlendirmek için mücadele vermeye devam ettiklerini söyledi. Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın sadece toprak değil adanın çevresi bakımından da önemli olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, ulusal ve milli çıkarları koruyabilmenin gelecek için önemini dile getirdi.

İki devletli çözüm formülünün artık dünya siyasetinde yer bulmaya başladığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının 60 yıldır ayrı bir devlet olarak varlığını sürdürdüğünü ve Doğu Akdeniz’de güvenlik ve istikrarın devamı için Kıbrıs Adası’ndaki gerçekleri dünyanın artık kabul etmesi gerektiğini kaydetti. KKTC’nin güçlenmesi için eğitim sektörünün büyük rol oynadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Gazi Üniversitesi heyetine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.