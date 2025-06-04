Rum tarafında savunma sanayisi alanındaki şirketlerin faaliyetleri dün gerçekleştirilen Rum Meclisi Enerji, Ticaret ve Sanayi komitesi toplantısında ele alındı.

Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) ile Kıbrıs (Rum) Araştırma ve İnovasyon Şirketleri Derneği’nin (SEEK) dünkü toplantıda savunma sanayii alanındaki şirketlerin faaliyetlerindeki hızlı gelişmeye vurgu yaptığını yazan Alithia gazetesi, KEVE’ye göre söz konusu şirketlerin sayısının son yıllarda 10 katına çıktığını kaydetti.

Rum Araştırma ve İnovasyon Şirketleri Derneği’ne dayanarak bu şirketlerin faaliyetlerinin yılda 40 milyon euro civarında bir gelir getirdiğini kaydeden gazete, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın ise komitede yaptığı konuşmada savunma sanayisinin bakanlık için simgesel bir içeriğe sahip olduğunu ve bunun gelişmesinin hükümetin planlamaları arasında öncelik teşkil ettiğini ifade ettiğini iletti.

Rum savunma sanayisinin tamamlanmış/nihai ürünler üretmeye hazır olduğunu da dile getiren Palmas, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren şirketlerin hem kamuya hem de özel sektöre ürün sağlama yeteneğine sahip olduklarını da belirtti.

Rum Araştırma ve İnovasyon Şirketleri Derneği (SEEK) de açıklamasında savunma bakanlığının, bu sektördeki şirketlerin son yıllardaki faaliyetlerinin gelişmesinde önemli bir role sahip olduğunu vurguladı.

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı, Korgeneral Yorgos Cicikostas da açıklamasında mevcut konjonktürde herkesin savunma malzemesi aradığını çünkü piyasada büyük gecikmeler gözlemlendiğini dile getirdi.

Cicikostas tam da bu sebepten dolayı birçok ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak için malzemelerin kopyalarını üretmeye başvurduklarını söyledi.

Bu çerçevede ΡΜΜΟ’ya malzeme temin edilmesiyle ilgili bazı prosedürlerin gözden geçirilmesinin gerekebileceğini ifade eden Cicikostas, RMMO’nun şu ana kadar Rum şirketlerinden tamamlanmış bir ürün almadığını ancak denemeler yapıldığını ifade etti.

Rum Araştırma ve İnovasyon Şirketleri Derneği ise açıklamasında söz konusu şirketlerin faaliyetlerinin yılda 40 milyon euro civarında bir gelir getirdiğini kaydederken, bu çerçevede binlerce Kıbrıslı Rum bilim insanının da istihdam edildiğini belirtti.

Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) Genel Sekreter Yardımcısı Andreas Andreu de açıklamasında savunma sanayii alanında faaliyet gösteren ve başlangıçta sayıları 2-3 olan şirketlerin sayısının yaklaşık 30’a yükseldiğini söyledi.

Toplantının ardından konuşan Komite Başkanı ve DİSİ Milletvekili Kiriakos Hacıyannis ise ülkedeki savunma sanayisinin geliştirilmesi hususunda çok daha hızlı bir tempoda hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Hacıyannis açıklamasında savunma sanayiyle ilgili strateji hazırlanması konusundaki çok yavaş tempoyla ilgili duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Haravgi gazetesi “Kıbrıs Savunma Sanayinin Hızlı Gelişimi” başlıklı haberinde Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın açıklamasına yer verdi.

Palmas açıklamasında hangi şirketlerin savunma bakanlığıyla iş birliğinde bulunmak için veya uluslararası konsorsiyumlara katılmak için şartları yerine getirdiğinin açıklığa kavuşması için bir şirketler sicili oluşturulması gerektiğini söyledi.

Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) Genel Sekreter Yardımcısı Andreas Andreu ise açıklamasında bu sicil üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Genel Tedarik Müdürü Panayotis Hacıpavlis ise açıklamasında Avrupa fonu alınmasıyla ilgili memnuniyetini belirtirken, savunma sanayiyle ilgili ulusal stratejinin 500 bin euroluk bir ödenekle hazırlandığını ve bunun 1 buçuk yıl içerisinde tamamlanacağını dile getirdi.

Fileleftheros ise “Savunma Sanayimiz Yılda 40 Milyon Euro Gelir Getiriyor” başlıklı haberinde dün mecliste gerçekleştirilen toplantıda bu gelirlerin nereden geldiğinin belirtilmediğine dikkati çekti.