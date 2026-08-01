İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentinde yaşanan düzensiz göç hareketliliğinde bilanço ağırlaşıyor. Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69 bin 500'ünün geri döndüğü tahmin edilirken, yaşamını yitirenlerin sayısı 67'ye yükseldi.

İspanyol emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, son 30 saat içinde on binlerce düzensiz göçmen Fas'a geri dönerken, gece boyunca yeni bir yasa dışı geçiş girişimi kaydedilmedi.

İspanya İçişleri Bakanlığı, Fas'tan Sebte'ye geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 67'ye ulaştığını açıkladı. Bölgede güvenlik önlemleri de artırılırken, Tarajal Sınır Kapısı'na yeni güvenlik bariyerlerinin kurulmasına başlandığı bildirildi.

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektupta Sebte'de yaşanan gelişmelerin ardından bazı AB ülkelerinin tutumunu eleştirdiği ve tüm üye ülkelerin içişleri bakanlarının katılacağı olağanüstü bir toplantı yapılmasını talep ettiği belirtildi.

Göç krizi, 30 Temmuz'da Fas'ın Fenidek kıyılarından 800'den fazla düzensiz göçmenin yüzerek Sebte'ye ulaşmaya çalışmasıyla yeniden gündeme gelmişti. Artan geçiş girişimleri üzerine İspanya hükümeti bölgedeki güvenliği güçlendirmek amacıyla silahlı kuvvetleri Sebte'ye sevk etmişti.