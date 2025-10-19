Polis Genel Müdürlüğü, seçimde 2 bin 166 polis mensubunun görev alacağını bildirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla, seçimin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi adına Polis Genel Müdürlüğü tüm unsurları ile gerekli emniyet tedbirlerini aldı.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından sandıklar ile sandık alanlarında, seçim dolayısıyla oluşturulan ihtiyat polis ekiplerinde, günlük vatandaş şikayetlerini değerlendirmek ve sair polis görevlerini yerine getirmek amacıyla Polis Müdürlükleri ve bağlı karakollarda toplam 2 bin 166 Polis mensubu seçim için görevlendirildi.