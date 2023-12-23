TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yılmaz, Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda söz alarak Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde, 3 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğunu 4 Mehmetçiğin yaralı olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendiğini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve aziz millete başsağlığı dileğinde bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yaralı kahraman Mehmetçiklerimizin tahliye ve tedavilerini, kurumlarımız yakından takip ediyor. İlgililer çok yakından sahayla ilgileniyorlar. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Bu hadiseler hepimizi derinden üzmektedir. Aynı zamanda terörle mücadeledeki kararlılığımızı da artırarak devam ettirecektir. Bu hadiselerin hiç yaşanmayacağı günlere Türkiye kararlı mücadelesiyle elbette ulaşacaktır."

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca da başkanlık divanı olarak şehitlere Allahtan rahmet, şehitlerin ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi. Karaca, yaralı askerlerin acil şifaya kavuşması temennisinde bulundu.

TBMM'deki siyasi partilerin grup başkanları ile grup başkanvekilleri de şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Pençe harekat bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin kahraman evlatlarının gayretiyle, son terörist de etkisiz hale getirilene kadar Türkiye’nin terörle mücadelesi devam edecektir."

Milli Savunma Bakanı Güler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şehit olan askerler Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı ile Piyade Sözleşmeli Erler Yasin Karaca, Çağatay Erenoğlu ve Emre Taşkın'ın fotoğraflarına yer verildi.

Mesajda, şöyle denildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Bakanlardan taziye mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi. Yaralı Mehmetçiklerin bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını temenni eden Göktaş, "Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise hain terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi. Özhaseki, mesajında, "Rabbim, yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları ali olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehit askerlere Allah'tan rahmet, millete baş sağlığı diledi. Koca, mesajında "Mekanları Cennet-i ala olsun. Çatışmada yaralanan askerlerimiz var. Temennimiz, kahraman evlatlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşması." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Harekat bölgesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailelerinin, silah arkadaşlarının ve milletimizin başı sağ olsun. Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan üç askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Siyasi parti genel başkanlarından şehit askerler için başsağlığı mesajı

Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener mesajında, "Irak’ın kuzeyinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun…" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi, "Milletimizin başı sağ olsun" mesajına paylaştı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Irak'ın kuzeyindeki operasyonda şehit olan askerlere rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileklerini iletti.