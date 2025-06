Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın kara safhası, bu sabah gerçekleştirilen basın brifinginin ardından Girne 101 Evler bölgesinde icra edildi.

Tatbikatın kara safhasını; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin kızı Nil Gönyeli, askeri yetkililer, bazı bürokratlar, ülkeden ve yurtdışından çok sayıda basın mensubu ile Azerbaycan, Cibuti ve Gambiya’dan yabancı gözlemciler izledi.

-Tatbikatın deniz safhası yarın gerçekleştirilecek

Türkiye Cumhuriyeti (TC) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla kara ve deniz olmak üzere iki safhada ve üç senaryo kapsamında icra edilecek tatbikatın deniz safhası ise yarın Gazimağusa açıklarında, KKTC karasuları dışında, Türk Arama Kurtarma Bölgesinde yapılacak.

- Görgülü

Tatbikata ilişkin bilgi veren Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatının kara ve deniz safhası olmak üzere iki bölümde, üç farklı senaryoya dayanılarak icra edileceğini belirtti.

Tatbikatın kara safhasının bugün 101 Evler bölgesinde, yarın ise Gazimağusa açıklarında deniz safhasının gerçekleştirileceğini ifade eden Görgülü, tatbikatın amacının; arama kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma usullerini geliştirmek, personeli eğitmek, insani yardım harekâtı, iş birliği konularında Türkiye ile KKTC’nin imkân ve kabiliyetlerini denemek olduğunu vurguladı.

Tümgeneral Görgülü, tatbikata Türkiye’den Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın; ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın katılacağını; tatbikatta KKTC’den ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti unsurlarının yer alacağını aktardı.

Görgülü, tatbikatın kara safhasına ise; Türkiye’den kara, deniz ve hava kuvvetleri ile her seviyede arama-kurtarma koordinasyon merkezlerinin katılacağını; KKTC’den ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı unsurlarının iştirak edeceğini ifade etti.

Arama kurtarma harekâtının doğrudan insan hayatının kurtarılmasıyla ilgili olduğuna dikkat çeken Tümgeneral Görgülü, bu tür bir tatbikatın zamana karşı, ölümle yaşam arasında bir yarış halinde icra edilmek zorunda olduğunu söyledi.

Tümgeneral Görgülü, “KKTC, anavatanı Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği, gönül ve emel birliği içerisinde her ortamda gece ve gündüz, karada, kara sularında veya uluslararası sularda, her yerde ve her zaman arama kurtarma harekâtı icra etmeye hazırdır” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

-Tatbikatta kara safhası: Uçak kazası senaryosuna koordineli müdahale

Tümgeneral Görgülü'nün konuşması ardından, tatbikatın kara safhası icra edildi. Senaryo kapsamında, KKTC hava sahasında, İzmir-Ercan güzergahında uçuşu planlı bir yolcu uçağı tarafından tehlike sinyali verilmesi, aynı zamanda Uydu Destekli Arama ve Kurtarma sistemi üzerinden tehlike sinyalinin Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından alınmasıyla durumun Ercan Hava Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne bildirilmesi üzerine KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirildi.

Bunun sonrasında bir arama kurtarma helikopteri, bir ambulans helikopteri, uygun Arama Kurtarma Birlikleri, sağlık personeli ve kara aracı bölgeye sevk edilerek, arama kurtarma faaliyetlerine başlandı.

Ayrıca, TC Arama Kurtarma Teşkilatı'ndan da arama kurtarma faaliyetine destek talebinde bulunularak, teşkilat faaliyete geçirildi. Böylece arama kurtarma faaliyetine destek vermek amacıyla iki Arama Kurtarma Uçağı, bir Arama Kurtarma Helikopteri, bir İnsansız Hava Aracı (İHA) ve bir Arama Kurtarma Timi olay yerine sevk edildi.

Arama kurtarma uçak ve helikopterleri kaza yapan uçağı bularak, Arama Kurtarma İhtisaslı Personeli olay bölgesine indirildi. Personel tarafından uçak bölgesinde keşif yapılarak, tespit edilen kazazedelere ilk müdahale yapıldı ve helikopterler ile tahliyeleri sağlandı. Ayrıca arama kurtarma faaliyetleri ile koordineli olarak kaza bölgesinin çevre emniyeti de alındı.

Bölgeye gelen itfaiye unsurları ise uçaktaki yangına müdahale ederek, söndürme ve soğutma işlemi yaptı. Arama kurtarma unsurları tarafından ise uçak içerisinde ve kaza bölgesinde kurtarma ve tahliye faaliyetleri yapıldı. Tespit edilen kazazedelere ilk ve acil müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı ve kurtarılan diğer yolcular ile birlikte ambulanslarla tahliyeleri sağlandı.

Alan araması sırasında Arama Kurtarma Köpek Timi tarafından uçağın kuzeybatısında uçurum kenarında bir yaralı tespit edildi ve Sivil Savunma ekibi tarafından kurtarılan kazazede ambulans ile tahliye edildi. İHA kullanılarak ormanlık alanda tespit edilen diğer kazazede ise helikopter tarafından kurtarıldı.

Tatbikatın kara safhasının tamamlanmasının ardından, tatbikata katılan hava unsurları selamlama geçişi gerçekleştirdi.

Ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı yapıldı.