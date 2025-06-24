Kültürel Miras Teknik Komitesi, Limasol bölgesinde bulunan Evdim (Düzkaya) köyündeki tarihi caminin koruma çalışmasını tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, Komite’nin çalışmaları hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a açıklamalarda bulundu.

Tuncay, Limasol bölgesinde bulunan Evdim (Düzkaya) köyündeki tarihi caminin koruma çalışmasını tamamlandığını belirterek, Komite ve köylülerden oluşan bir heyetle camiyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Çalışmalar kapsamında, caminin yapısal bütünlüğünün korunduğunu, mimari ve tarihi önemini muhafaza eden kapsamlı müdahaleler yapıldığını ifade eden Tuncay, bozulmuş taş blokların yenilendiğini, çatlakların onarıldığını, sıva ve çatı bakımının yapıldığını, minarede yapısal güçlendirme gerçekleştirildiğini belirtti. Tuncay, cami avlusundaki iki şehit mezarının da yenilendiğini kaydetti.

Tuncay, Larnaka’da bulunan Tuzla camiindeki ve Gazimağusa’da bulunan Latinlerin St.George kilisesindeki çalışmaların da tamamlandığını ifade etti.

Tuncay, eserler üzerinde yürütülen çalışmaların, Avrupa Birliği’nin sağladığı finansal katkılar ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.