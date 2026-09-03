Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer, yaşanan gemi faciası neticesinde konuyla ilgili yetkililerin, kendi iradeleriyle görevden uzaklaşmamaları halinde, görevden alınmalarının doğru olduğunu ancak bunun sadece bir bakanla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti.

Sencer yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın istifa etmeyeceğini bildiği için Arıklı’yı görevden aldığını ileri sürerek, “Maksadı her ne kadar has olmasa da yapılması gerekeni yaptı” dedi.

“MDP, Erhan Arıklı’nın, siyasetin de erdem ve haysiyetle yürütülebileceğini göstererek, kendi iradesiyle görevden çekilmesini bekliyordu. Maalesef bu olmadı. Aksine, Yeniden Doğuş Partisi, hükümetten çekildiğini ilân etti” diyen Sencer, “Muğlak olan husus ise şudur: YDP salt hükümetten mi çekildi koalisyondan mı çekildi?” sorusunu sordu.

YDP’nin, hükümetten çekilebileceğini fakat koalisyonu seçim arifesinde siyasi krize mahal vermemek için devam ettirebileceğini söyleyen Sencer, “Kanaatimizce YDP bu yöntemi seçmedi.” dedi.

Arıklı’nın, “iki senedir bu fırsatı bekliyordum” açıklamasına atıfta bulunan Sencer, “İki senedir Arıklı’nın/YDP’nin hükümetten ve/veya koalisyondan çekilmesine ne mani vardı ki?” diye sordu.