Posta Dairesinde örgütlü üç sendika, postanelerde personel, araç ve tuvalet eksikliği olduğu gerekçesiyle uyarı grevi yaptı.

Uyarı grevi yapan Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) sorunların çözümüne yönelik somut adım atılmadığı takdirde süresiz greve gidilebileceği uyarısında bulundu.

Sendika başkanları Posta Dairesinin bağlı olduğu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde basına açıklamalarda bulundu.

-Serdaroğlu: "Bugün oldu ne ses var ne seda”

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, sorunlarla ilgili iki ay önce grev yaptıklarını ve Bakanlığa, eksikliklerle ilgili liste verdiklerini anımsattı; “Bugün oldu ne ses var ne seda” dedi.

Bakanların "ülke güllük gülistanlıkmış gibi" konuşmalar yaptığını belirten Serdaroğlu, “Posta Dairesinin sorunlarını çözmeyen bir bakan, memleket sorunlarını nasıl çözecek” dedi.

2025 Ocak ve Şubat’ta devlete istihdam yapıldığını, ancak yeni istihdam edilenlerin ne iş yaptığından bakanların dahi haberinin olmadığını ileri süren Serdaroğlu, istihdam edilenler partili olduğu ve iş yoğunluğu olan dairelere girmek istemedikleri için postanelere istihdam yapılmadığını savundu. Serdaroğlu, hükümetin derdiğinin halkın hizmet alması veya refahının yükseltilmesi olmadığını da iddia etti.

-Atan: "İşe gelmeden maaş çeken 3 kişiyi deşifre edeceğim"

KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan da, postanelerdeki personel eksikliğinin devam ettiğini buna rağmen 1.5-2 yıl önce Bakanlığa istihdam edilen 3 kişinin işe gelmeden maaş çektiğini savundu ve bu kişileri deşifre edeceğini söyledi.

Atan, devlete “ayda 30-35 milyon TL” gelir getiren bir kurum olmasına rağmen Bakanlığın Posta Dairesi'ndeki sıkıntılarla ilgilenmediğini, Dairede “hiçbir sorun yokmuş gibi” davrandığını da savundu.

“Motosiklet yok, araç yok, tuvalet bile yapılmamış” diyen Ahmet Serdaroğlu, bugünkü uyarı grevinin “son ikaz” niteliğinde olduğunu kaydetti.

-Bengihan: "Devlete istihdam 'partizanca' yapılıyor"

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan da devlete istihdamın “partizanca” yapıldığını, Bakanın iki akrabasının istihdam edildiğini ve bunların işe gelmeden maaş aldığını söyledi.

İşe alınan Bakanın akrabalarından birisi adına gece bekçisi olması için yazı yazıldığını da ileri süren Bengihan, gece bekçisi yapılmak istenmesinin arkasındaki nedenin ise gözden uzak tutulmak istenmesi olduğunu kaydetti.

Bengihan, konu hakkında Bakan Erhan Arıklı’nın açıklama yapması gerektiğini belirtti.

- “Kaymaklı şubesi personeli kendi aracıyla kanları toplayıp, hava limanına götürüyor”

Araç eksikliğine işaret eden Güven Bengihan, Türkiye’ye analiz için gitmesi gereken kan örneklerinin, Kaymaklı şubesi çalışanı tarafından şahsi aracıyla toplanarak havalimanına götürüldüğünü savundu.

Postanelerde iş hacminin arttığını da kaydeden Bengihan, “Bugün postalar dağıtılamıyor, iş yükü 5 misli arttı” dedi.

Tuvalet sıkıntısına da değinen Bengihan, Lefke Postanesinde tuvalet bulunmadığına, Merkez Postanede ise tuvaletin sıkıntılı olduğuna da işaret etti.

Eksikliklerle ilgili Bakanlığa ilk yazının 2 Temmuz 2024’te gönderildiğini belirten Bengihan, “Somut adım atılmazsa çarşamba günü süresiz grev de dahil demokratik hakkımızı kullanacağız” dedi.

Güven Bengihan ayrıca Dipkarpaz ile Zafer Burnu yolunun, yolun geçtiği bölgenin birinci derecede sit alanı olmasına rağmen, gerekli izinler olmadan genişletilerek yeniden yapıldığını da iddia etti.