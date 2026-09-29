CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, seçime 68 gün kala karma oy uygulamasının kaldırılmasına yönelik düzenlemenin yeniden Meclis gündemine getirilmesini eleştirdi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan İncirli, seçim sürecinin çok daha önce başlatılması gerektiğini belirterek, hükümetin seçim konusunda uzun süre direndiğini savundu. İncirli, “Seçime 68 gün kala karma oyun kaldırılmasını gündeme getirdiniz” ifadelerini kullandı.

Karma oy düzenlemesinin Cumhurbaşkanı tarafından Meclis’e iade edilmesine de değinen İncirli, Cumhurbaşkanı’nın düzenlemeyi uygun bulmamasını “çok haklı” olarak değerlendirdi.

“YASA HALKIN MALIDIR”

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın herhangi bir siyasi partiye ait olmadığını vurgulayan İncirli, “Seçim ve Halkoylaması Yasası UBP’nin malı değildir. CTP’nin de malı değildir. Bu yasa halkın malıdır. Seçmenin iradesidir” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nun seçime 68 gün kala karma oy değişikliği için toplanmasını da eleştiren İncirli, bunun yeniden seçilme kaygısıyla yapıldığını savundu.

İncirli ayrıca karma oyun kaldırılıp kaldırılmamasının seçim sonucunu değiştirmeyeceğini ileri sürerek, “İster kalksın, ister kalkmasın, seçimin sonucu değişmeyecek. Seçmen kararını verdi” ifadelerini kullandı.