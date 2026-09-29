Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere iade edilen Seçim ve Halkoylaması Yasası’nı görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Eylül ayında ikinci kez olağanüstü toplanan Genel Kurul’da, karma oy uygulamasının kaldırılmasını öngören düzenleme oy çokluğuyla yeniden kabul edildi.

Düzenlemeye ilişkin Meclis’te farklı görüşler de dile getirildi.

CTP Genel başkanı Sıla Usar İncirli, karma oyun kaldırılmasına yönelik düzenlemenin seçime 68 gün kala gündeme getirilmesini eleştirdi. İncirli, “Seçim ve Halkoylaması Yasası UBP’nin malı değildir. CTP’nin de malı değildir. Bu yasa halkın malıdır. Seçmenin iradesidir” dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise karma oy sisteminin kaldırılmasını desteklediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı tarafından Meclis’e iade edilen düzenlemenin yeniden kabul edilmesi yönünde “evet” oyu kullanacaklarını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel de karma oy sisteminin kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin yeniden Meclis’ten geçirileceğini ifade ederek, değişikliğin seçmenlerin oy kullanmasını kolaylaştıracağını savundu.

Meclis Genel Kurulu, daha önce de 10 Eylül’de karma oy düzenlemesi nedeniyle olağanüstü toplanmıştı.