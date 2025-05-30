Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Kalesi arkasında, yürüyüş yolu amacıyla yapılan çalışmaların 2012'de Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından onaylanan kriterlere uygun şekilde yapıldığını belirterek, “Şehir Plancıları Odası’nın yaptığı dava başvurularını geri çekmesinin kurumlar arası sağlıklı ilişkiler açısından önemli ve gerekli olduğunu düşünmekteyiz.” dedi.

Şenkul, başta sosyal medya olmak üzere, diğer mecralarda, Girne Belediyesi'ni usulsüzlük ve yasa dışılık ile suçlayan tüm kişi ve kurumlar için de yasal süreç başlatacaklarını dile getirdi.

Belediyen yapılan açıklamaya göre Şenkul, Şehir Plancıları Odası tarafından 28 Mayıs’ta Girne Kalesi arkası için alınan geçici ara emri kararının Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından verilen onaydan habersiz bir şekilde talep edildiğini gördüklerini belirtti.

- “Girne Belediyesi açısından meslek odalarıyla iş birliği içerisinde çalışmak esas”

“Bu geçici ara emri başvurusunun; meslek odasıyla iş birliği içerisinde olan bir belediye arasında hiçbir iletişim kurulmadan, ilk yöntem olarak seçilmesini yadırgadığımızı hem ilgili meslek odamızın, hem de halkımızın bilmesini istiyoruz. 2012’de onay alınarak başlanan işlerin devamı olduğu açık olan çalışmalar için, alınan geçici ara emri davasının gerekliliğinin olmadığı kanaatindeyiz.” ifadelerine yer veren Şenkul, Şehir Plancıları Odası’nın yaptığı dava başvurularını geri çekmesinin kurumlar arası sağlıklı ilişkiler açısından önemli ve gerekli olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Girne Belediyesi açısından meslek odalarıyla iş birliği içerisinde çalışmanın esas olduğunu ifade eden Şenkul, karşılıklı güven ve samimiyet çerçevesinde bu ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için her daim hazır olduklarını vurguladı.

Anıtlar Yüksek Kurulu’nun bölgedeki ilave çalışmalarla ilgili onay görüşmeleri, ilerleyen günlerde kurul üyeleri tarafından gerçekleştirileceğini belirten Şenkul, “Bu görüşmeler sonucunda alınacak güncel izinlerle bölgede gerekli çalışmalar başlatılacaktır. Bu süreçte Girne Belediyesi usulsüz ve/veya yanlış bir işlemde bulunmamıştır.” diye konuştu.