Serhatköy’de, “Gençlik Nefes Aldırıyor” sloganıyla çevre temizliği ve fidan dikim etkinliği düzenlendi.

ZAYDER’den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Final Üniversitesi koordinatörlüğünde, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ve Serhatköy Muhtarlığı Cavit Sekmen iş birliğinde gerçekleşen etkinlikte çevre temizliği yapıldı, yol kenarları çöplerden arındırıldı ve ihtiyaç sahibi ailelerin yararına 30 adet zeytin fidanı dikildi.

Gençlerin koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlik, Serhatköy Halk Piknik Alanı çevresinde başladı. Ellerine eldivenlerini ve çöp poşetlerini alan katılımcılar çevreyi temizledi, etkinliğin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik kapsamında ayrıca, önceden belirlenen alana ihtiyaç sahibi ailelerin yararına zeytin üretimi yapılabilecek bir alan oluşturularak, 30 zeytin fidanı dikildi.

Açıklamaya göre, Serhatköy Muhtarı Cavit Sekmen gençlerle gurur duyduğunu söyledi.

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia Özcömert, etkinliğe emek veren tüm gençlere teşekkür ederek, “Gençlerimizin doğaya duyarlılığı ve sosyal sorumluluğu bizler için umut verici. Hem çevreye katkı sundular hem de geleceğe kalıcı bir miras bıraktılar,” dedi.

Uluslararası Final Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Birol ise, “Üniversite olarak toplumla iç içe projelerde gençlerimizin aktif rol alması bizleri gururlandırıyor.” dedi.