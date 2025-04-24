Ünlü sanatçı Şevval Sam Grand Sapphire Resort & Casino sahnesinde muhteşem bir performansa imza attı! Şarkılarıyla konuklarına duygu dolu anlar yaşatan sanatçı, etkileyici sahne enerjisi ve unutulmaz repertuvarıyla geceye damgasını vurdu.

Müzikseverler, Sevval Sam’ın sevilen parçalarına hep bir ağızdan eşlik ederken, Grand Sapphire Resort’un büyüleyici atmosferinde aşk ve müzik dolu bir gecede, konuklara eşsiz anlar yaşattı.