Girne-Lefkoşa ana yolunda, bu sabah, seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangın, saat 08.30’da seyir halindeki MK 238 plakalı araçta, muhtemelen sızan benzinin sıcak aksamlara temas etmesi neticesinde meydana geldi.

Yangın sonucu aracın motor bölümündeki plastik aksamları ile elektrik tesisatı, sağ ön far ve tamponu yandı, ön cam ve kaportası ise ısıdan dolayı zarar gördü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.