Baraka Tiyatro Ekibi’nin yeni oyunu “Shakespeare’in Şen Kadınları” 9 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde seyircisiyle buluşuyor.

Nazen Şansal’ın yazdığı ve kolaylaştırıcılığını yaptığı oyunda, Feray Karahüseyin Ergin, Merin Olgun, Muhammed Said Alpsoy, Serap Kızıl ve Şifa Alçıcıoğlu rol alıyor. Oyunun özgün müziklerini ise Sol Anahtarı müzik topluluğu ile Müzisyen Ahmet Güvenler hazırladı.

İlk oyunun geliri sığınmaevine bağışlanacak

Kadına yönelik şiddetle yıllardır her platformda mücadele eden ve her bölgeye bir sığınmaevi talebini yükselten Baraka Kültür Merkezi, ilk oyun gelirini, ülkedeki tek sığınmaevi olan Lefkoşa Belediyesi’ne ait sığınmaevine bağışlayacak.

“Mor” komedi

William Shakespeare’in Romeo ve Juliet, Venedik Taciri, Macbeth, Hırçın Kız oyunlarındaki kadın karakterlerin ve çeşitli oyunlarındaki soytarı tiplemesinin bir araya geldiği oyun, ataerkiyi sorgulamasının yanı sıra günümüz emek dünyasının sorunlarını da işliyor ve kara komediye bir gönderme olarak “mor” komedi olarak tanımlanıyor.

Yaş sınırı 12+

“Shakespeare’in Şen Kadınları” 9 Mart’tan itibaren, yalnızca mart ayında salı ve cumartesi akşamları saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde perde açacak. Dayanışma biletleri 30 TL. Olup Khora Kitap Cafe’den ve oyun günleri 19.30’dan itibaren kapıdan alınabilecek. Oyunun yetişkinlere yönelik olduğu vurgulanıyor ve 12 yaş üzeri tüm tiyatro severler davet ediliyor.

-Devlet Tiyatroları ve Kültür Dairesine teşekkür

Baraka’dan yapılan açıklamada, kostüm desteği için Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarına, maddi katkıları için Kültür Dairesine teşekkür edildi.