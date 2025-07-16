Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, İş Kadınları Derneği’ni (İKD) ziyaret etti.

Dernekten verilen bilgiye göre, Derneğin Lefkoşa’daki binasında gerçekleşen ziyarette, İKD’nin ilk başkanı Şenay Ekingen, kurucu üyeleri, mevcut yönetim kurulu ve dernek üyeleri hazır bulundu.

İki saati aşkın süren görüşmede, kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamda daha güçlü şekilde yer alması yönündeki ortak temenniler paylaşıldı. Ayrıca, ülkedeki güncel gelişmeler, girişimcilik, kadın istihdamı ve sosyal sorumluluk projeleri gibi önemli başlıklar da ele alındı.

İKD Yönetim Kurulu Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, kadınların sesine ve emeğine değer veren bu tür temasların, toplumsal dayanışmayı ve kadınların güçlenmesini destekleyici rol oynadığını belirterek, “Tatar’a içten ilgileri, değerli vakitleri ve destekleyici yaklaşımları için en içten teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.