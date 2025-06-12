Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve kendi öncülüğünde 25 Kasım 2021’de kurulan Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri Ağı'na bağlı derneklere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar, dün gerçekleştirdiği ziyaretlerde Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği, Mormenekşe Kadınlar Derneği, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Alaniçi Kadınlar Derneği, Geçitkale Kadınlar Derneği, Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği, Akova Kadınlar Derneği ile Tuzla Yardımsever Kadınlar Derneği başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Sibel Tatar ayrıca, Dörtyol, Erdemli ve Akova Köy Kadın Kurslarının ortaklaşa düzenlediği sergiyi de ziyaret ederek açılışa katıldı.

Ziyaretlerde Sibel Tatar’a, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt ile Cumhurbaşkanlığı Kadın, Çocuk ve Aile Komitesi Üyesi Süheyla Üçışık Erbilen eşlik etti.