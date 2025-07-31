Meteoroloji Dairesi, havanın genellikle açık ve az bulutlu olacağını kaydetti.Meteoroloji Dairesi, 31 Temmuz – 6 Ağustos 2025 tarihleri arasında bölgenin genellikle Alçak Basınç Sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, belirtilen tarihler arasında hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. 3 Ağustos Pazar günü ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 35–38 °C, sahil kesimlerinde ise 31–34 °C dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.