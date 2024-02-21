Lefkoşa Belediye Orkestrası, dün akşam “Sıla 4 Parçaları Gecesi” gerçekleştirdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 1964 yılında Ferahzad Gürsoy, Erdinç Gündüz, Raif Denktaş ve Aydın Kalfaoğlu’nun bir araya gelmesiyle kurulan ülkenin yarım asırlık "efsanevi" müzik grubu Sıla 4 Parçaları Konseri Arabahmet Kültür Evi’nde müzik severlerle buluştu.

Birbirinden güzel Sıla 4 şarkılarının seslendirildiği konserde; konuk solist ve gitarda Süleyman Akosman, kemanda Gürel Kırmızıoğlu Esra Önöz, viyolada Hüseyin Altan, viyolonselde Gürhan Nuray, obuada Çağın Dostel, piyanoda Hüseyin Kırmızı, bas gitarda Cahit Kutrafalı ve davulda Uğur Güçlü yer aldı.

Geceye katılan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, evrenselleşmeyi ülkede başarmış en değerli gruplardan Sıla 4 grubunu sevgi ve özlemle anarken, bıraktıkları mirası sürdüren Lefkoşa Belediye Orkestrası’na ve konuk solist Süleyman Akosman’a bu güzel gece için teşekkür etti.