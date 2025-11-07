Rum Meclisinin, ateşli olan ve olmayan silahların taşınmasında değişiklikleri öngören yasa tasarısını onayladığı belirtildi.

Alithia gazetesi, yeni yasanın, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması nihai hedefiyle lisanslama çerçevesinin rasyonalizasyonu ve güçlendirilmesini hedeflediğini yazdı.

Gazete yeni düzenleme ile birlikte, silah taşıma başvurusunda bulunan kişinin, izin isteme nedenini haklı çıkaracak unsurlar beyan etmesinin gerekeceğini, bununla birlikte polis müdürüne, ilgili iznin verilmesi kararı öncesinde yetkili herhangi bir kişinin görüşünü alma olanağını da sunduğunu belirtti.

Habere göre polis müdürü, artık hem ruhsat verme hem de ruhsatı vermeyi reddetme yetkisinin yanı sıra izin süresini de belirleme olanağına sahip olacak.