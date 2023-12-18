Rum Meclisi Savunma Komitesi’nin Perşembe günü “savunma kalkanı harcamaları” gündemiyle gerçekleştirdiği 4 saatlik kapalı toplantıda Rum Yönetiminin silahlanma program harcamalarıyla ilgili iki ana konunun ele alındığı bildirildi.

Fileleftheros “Tanklar İçin Dokuz Haneli Rakam… Mecliste ‘Savunma Kalkanı Harcamaları’ Görüşüldü… Meclis Savunma Komitesi’nde 4 Saati Aşkın Toplantı” başlığıyla manşetten verdiği haberinde Rum Savunma Bakanlığı’nın 1996-97 ile 2010-11 yıllarında Rusya’dan satın alınan 82 adet T-80U tankını kademeli olarak değiştirme sürecine girmekte olduğunu yazdı.

Habere göre, Rum Meclisi Savunma Komitesi’nin Perşembe günü kapalı kapılar ardında gerçekleşen 4 saati aşkın toplantısında Rum Yönetiminin silahlanma programlarıyla ilgili harcamalarına dair iki ana konu üzerinde duruldu. Konulardan ilkinin, halen yürütülmekte onan sözleşmelerle ilgili hatırı sayılır meblağların taksitleri, diğerinin ise Rus tanklarının değiştirilmesiyle doğrudan bağlantılı olduğu kaydedildi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, Savunma Komitesi’nde tanklarla ilgili ödenek için 9 haneli bir meblağ konuşulduğunu yazdı ve bu nedenle, envanterdeki Rus tanklarını aşamalı olarak değiştirmenin düşünce aşamasını geçtiğini, RMMO ve Savunma Bakanlığı’nın artık bu süreç içerisinde olduğunu belirtti.

Bu meblağın 2024 bütçesine eklenmediği bilgisini de veren gazeteye göre, Savunma Komitesi’ndeki görüşmenin hedefi, Savunma Bakanlığı’nın tanklar meselesini önümüzdeki yıllarda kapatmak için özlü temaslara başlayacağı konusunda bilgilendirilmesiydi. Toplam ödeneğin, tanklarla ilgili bir bölümü, en azından bir tabur düzeyindeki tankın 2024 yılı içerisinde (ek bütçe) değiştirilebilmesi ile ilgili.

Savunma Bakanlığı’nın, 1996-97 ve 2010-11 döneminde Rusya’dan satın alınan 82 adet T-80U tankını değiştirmek için nereye yöneleceğinin soru işareti olduğu belirtilen habere göre, şu ana kadar edinilen bilgilerden, masada, İsrail yapımı Merkava tanklarının olduğu anlaşılıyor.

Habere göre, RMMO yetkililerinin Fransa’yla işbirliği perspektifinin araştırılmasını düşünüyor olmasına rağmen, İsrail “bölgedeki muteber müttefik görüldüğü ve RMMO’nun ihtiyaçlarıyla örtüşen teknik niteliklere sahip olması nedeniyle" Merkava’lar tercih edilecek görünüyor.

Habere göre Merkava’ların, RMMO açısından ideal bulunan teknik özelliklerinden biri de motorlarının ön bölümde olması. Bunun, olası bir savaşta cepheden saldırı olması halinde tank personeline ek güvenlik sağladığı belirtilirken, İsrail’in şu anda Merkava Mark 3’leri Mark 4’ler ve Mark 5’lerle değiştirmekte olduğu bilgisi de verildi.