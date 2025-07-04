Polis, dün akşam üstü Gazimağusa Silver Beach ile Daü Beach Club tesisleri arasında kumsalda bulunan cansız bedenin Gazimağusa’da sakin Talha Yıldırım’a (E-28) ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Yıldırım’a yapılan otopside, vücudunda herhangi bir darp-cebir izine, elle veya bağla boğma izine, ateşli silah veya kesici delici alet yarasına rastlanmadığı ve ölüm sebebinin suda boğulma (asfiksi) sonucu olduğunun belirlendi.

- Lefkoşa’da sakin Esme Yıldırım yaşamını yitirdi

Lefkoşa’da sakin Esme Yıldırım (K-75), evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Yıldırım’ın dün 12.00 sıralarında rahatsızlandığı, ölüm sebebinin otopsi sonucunda tespit edileceği kaydedildi.

Dinçyürek, Değirmenlik Sağlık Merkezi’nde incelemelerde bulundu
Dinçyürek, Değirmenlik Sağlık Merkezi’nde incelemelerde bulundu
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Her iki olaya ilişkin polis soruşturması devam ediyor.