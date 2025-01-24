Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, 29 Ocak'ta Ankara’da Kamran Aziz’i anma programı düzenliyor.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, TÜRKSOY Daimi Konseyi'nin Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen 40. toplantısında Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun önerisi doğrultusunda aldığı karara istinaden, Kıbrıs halk müziğinin çağdaş öncülerinden besteci ve söz yazarı Kamran Aziz'i anma etkinliği yapılıyor.

Ankara’da, TÜRKSOY Genel Merkezi’nde, 29 Ocak’ta gerçekleştirilecek etkinliğe, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nı temsilen Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve beraberinde Araştırmacı Yazar ve TV Program Yapımcısı Eralp Adanır, Müzisyen Nafiz Dölek ile Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neşe Akcan Özlük katılacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre Kamran Aziz’i anma programı çerçevesinde Kâmran Aziz’in hayatı ve çalışmalarını konu alan bir panel düzenlenecek. Panelde, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Araştırmacı Yazar ve TV Program Yapımcısı Eralp Adanır, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neşe Akcan Özlük sunum yapacak.

TÜRKSOY’un düzenlediği etkinlikte Eralp Adanır’ın hazırladığı Kâmran Aziz’in hayatını konu alan kısa film gösterisi ve Müzisyen Nafiz Dölek’in sunacağı Kamran Aziz şarkılarından oluşan müzik dinletisi de yapılacak.