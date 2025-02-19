“Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın İmkan ve Kabiliyetleri” Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Metehan Eğitim ve Tatbikat Alanı’nda sergilendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve Başbakanlığın katkılarıyla 2022 yılından itibaren Başkanlığın envanterine 40 yeni araç kazandırıldı.

Etkinliğe Başbakan Üstel’in yanı sıra bazı bakanlar, belediye başkanları, Türkiye’den ve ülkeden üniversitelerin akut ekipleri, gönüllü arama-kurtarma dernekleri, TMT Mücahitler Derneği temsilcileri, sivil savunma personeli ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte konuşmaların ardından mobil ünitelerin ve sivil savunma araçlarının tanıtımı yapıldı. Afet ve acil durumlardan etkilenen halkın iaşe ihtiyacını karşılamak adına envantere katılan Mobil Mutfak Aracında pişirilen ilk yemek de etkinlikte servis edildi.

-Üstel: “Olası bir doğal afete karşı tedbirlerimizi alıyor, Sivil Savunma Teşkilatımızı güçlendiriyoruz”

Başbakan Ünal Üstel, etkinlikte yaptığı konuşmada, Sivil Savunma Teşkilatı’nın hem ülkede hem de Anavatan Türkiye’de meydana gelebilecek herhangi bir felakette görev aldığını vurgulayarak, böyle anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde birçok çalışmanın sürdüğünü belirterek, olası bir doğal afete karşı Sivil Savunma Teşkilatı’nın güçlendirilmesine yönelik yapılan bu çalışmanın bunun en güzel örneklerden biri olduğunu söyledi.

Halkın ihtiyaçları doğrultusunda yarım kalan projeleri tamamlamak, yeni projelere başlamak ve gelecekte yaşanabilecek sorunları önlemek adına göreve geldikleri günden bu yana hükümet olarak canla başla çalıştıklarını dile getiren Üstel, halka verdikleri her sözü birer birer yerine getirdiklerini vurguladı.

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de meydana gelen ve “Asrın Felaketi” olarak adlandırılan depremi hatırlatan Üstel, depremin hemen ardından Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’nın kendisini ilk arayan kişi olduğunu ve ekiplerin kısa süre içinde deprem bölgesine hareket edeceği bilgisini verdiğini anlattı. Üstel, kendisinin talimatıyla ilk olarak ülkeden sporcu öğrencilerin bulunduğu Adıyaman’a bir heyetin gönderildiğini, Sivil Savunma Teşkilatı’nın bu bölgede ve diğer afet alanlarında yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Başbakanlık bünyesinde Deprem İzleme Komitesi’nin kurulduğunu aktaran Üstel, bu kapsamda okullar başta olmak üzere tüm binalarda depreme dayanıklılık kontrollerinin yapılmaya başlandığını söyledi. Üstel, ayrıca yenilenen ekipman ve araçlarla, afet sonrası ihtiyaç duyulabilecek tüm gereksinimlerin karşılanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Etkinlikte bulunan gönüllü dernekler ve öğrencilere de fedakarlıkları için teşekkür eden Üstel, bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı.

-“Deprem istasyonlarının sayısını 15’e çıkardık, hedefimiz 22”

AFAD ile yapılan bir protokol çerçevesinde kurulan Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi’ne de değinen Üstel, şu açıklamalarda bulundu:

“Ülkede daha önce 12 deprem istasyonu bulunuyordu ve tamamı Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na bağlıydı. Biz bu istasyonları Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi çatısı altında birleştirdik ve 3 yeni istasyon ekleyerek sayıyı 15’e çıkardık. Hedefimiz, bu sayıyı 22’ye ulaştırmak. Merkezin tamamlanmasıyla birlikte bölgede meydana gelecek depremler hakkında halkımız anında bilgilendirilecek.”

Üstel, halkın ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirirken olası doğal afetlere karşı da gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini belirtti. Tüm bu çalışmaların, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle gerçekleştirilebildiğine dikkati çeken Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Lefkoşa Büyükelçiliği’ne ve Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’ne (KEİ) teşekkür etti.

-Karaca

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca da, teşkilatın, ülkedeki afet ve acil durum yönetim sisteminde koordinatör kurum olarak görev yaptığına işaret ederek, sadece yurt içinde değil, yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda da Başkanlığın aktif olarak görev üstlendiğini ifade etti.

Kıbrıs adasının bulunduğu coğrafyanın, tarihin her döneminde doğal ve insani krizlere sahne olduğunu belirten Karaca, ülkenin bulunduğu jeolojik kuşak dikkate alındığında adanın depremselliğinin her dönemde ciddi bir tehdit olduğunu kaydetti. Karaca, “Son günlerde Ege denizinde yaşanan deprem silsilesi, aynı sistem içinde bulunan ülkemizin de depremsellik açısından ne derecede risk altında olduğunu bize hatırlatır niteliktedir” dedi.

Başkanlığın, “Afet ve acil durumlara karşı alınması gereken tedbirlerin, zamanında ve yeterli düzeyde alınması gerekir” şiarıyla hareket ettiğini vurgulayan Karaca, Başkanlığın nihai hedefinin, afet ve acil durumlara karşı halkı bilinçlendirerek, afetlere dirençli bir toplum oluşturmak olduğunu kaydetti.

Karaca, 27-29 Nisan tarihleri arasında Metehan Eğitim ve Tatbikat Alanı’nda icra edilecek Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları 2025 ile de amacın üniversite gençliğinin afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve herhangi bir acil durumda profesyonel ekiplere mümkün olan en iyi desteğin verilmesi olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlere değinen Karaca, “Yaşanan bu tecrübe, sadece müdahaleci ekiplerin varlığının yetersiz kaldığını, depremlerin yıkıcı etkilerine karşı alınacak en iyi önlemin bina güvenliğinin sağlanması olduğu gerçeğini adeta bir tokat gibi yüzümüze vurmuştur” diye konuştu.

Her alanda olduğu gibi afet ve acil durumlara müdahalelerde kullanılan yöntemler ve teknolojik aletlerin de gelişim halinde olduğunu ifade eden Karaca, Başkanlığın bu gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

-2022 yılından itibaren Başkanlığın envanterine 40 yeni araç kazandırıldı

Yıllar içinde eskiyen ve ekonomik miadını dolduran motor araçların, anavatan Türkiye Cumhuriyeti devletinin maddi desteği ve Başbakanlığın katkılarıyla son yıllarda yenilendiğine dikkat çeken Karaca, şu bilgileri verdi:

“Bu kapsamda 2022 yılından itibaren envanterimize katılan 1 adet arazöz, 8 adet arama kurtarma aracı, 1 adet kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KRBN) ajanlara müdahale aracı, 7 adet yangına ilk müdahale (YİM) aracı, 1 adet vinçli kamyon, 1 adet mobil mutfak aracı, 1 adet mobil komuta aracı, 1 adet buzluklu kamyon ve üst yapı projesi devam eden 1 adet su tankeri olacak kamyon şasesi olmak üzere toplam 40 adet yeni araç, Başkanlığımızın afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini önemli derecede artırmıştır. Aynı zamanda iş aracı parkımızı da geliştirme gayretlerimiz devam etmektedir.”

Envantere katılan KRBN ajanlara müdahale aracı ile 1 arama kurtarma aracının, TC Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na hibe edildiğini söyleyen Karaca, envantere katılan bazı araçların teknik özelliklerinden de bahsetti.

Üst yapısı tamamen Başkanlığın ihtiyaçları doğrultusunda imal edilen arama kurtarma araçlarının dünya standartlarında hizmet vermek üzere hazırlandığını kaydeden Karaca, araçların, arazide hareket kabiliyeti sayesinde, meydana gelebilecek her türlü acil durumda olay bölgesine hızlı bir şekilde intikal edebildiğini belirtti.

-Amaç Arnavutoğlu anısına “Gral” isimli arazöz

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Sivil Savunma personeli Amaç Arnavutoğlu’nun anısına “Gral” ismi verilen arazözün ise orman yangınlarına müdahale gücünü önemli ölçüde artırdığını vurgulayan Karaca, aracın beş ton su kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Yangına ilk müdahale aracı olarak dizayn edilen yedi aracın 500 litrelik su kapasitesine sahip olduğunu ve bu araçların her bölge müdürlüğünde bir tane olacak şekilde konuşlandırıldığını belirten Karaca, envantere alınan araçlardan bir tanesinin ise arama kurtarma malzemeleriyle donatıldığını söyledi. Karaca, beş adet arazi aracının arama kurtarma üst yapısına kavuşması için üretim çalışmalarının devam ettiğini de kaydetti.

Koordinasyonu verimli bir şekilde sağlamak adına özel olarak imal edilen Mobil Komuta Aracının 2024 yılının sonunda teslim alındığını dile getiren Karaca, telli ve telsiz muharebe sistemiyle donatılan aracın, ekiplerin müdahalesinde eşgüdümün sağlanmasında kritik bir rol oynadığına dikkat çekti.

-Bin kişiye sıcak yemek hazırlama kapasitesi...

Karaca, afet ve acil durumlardan etkilenen halkın iaşe ihtiyacını karşılamak adına envantere katılan Mobil Mutfak aracının ise, olay bölgesindeki bin kişiye sıcak yemek hazırlama kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

-“Kadro doluluk oranı yüzde 100’e çıkarılmalı”

Yenilenen araç filosunun etkin bir şekilde kullanılması için personel kapasitesinin artırılmasının da zaruri olduğunu ifade eden Karaca, 1980 yılında yürürlüğe giren Sivil Savunma Personel Yasası’nın bazı tadillerle hala yürürlükte olduğunu söyledi. Yasa kapsamında Başkanlık için oluşturulan kadro mevcudunun 193 olmasına rağmen kadronun 130’unun dolu olduğunu ifade eden Karaca, yasanın hazırlandığı dönemden itibaren nüfusun arttığına dikkat çekti. Karaca, kadro doluluk oranını yüzde 100’e çıkarmak, daha sonra ise kadro sayısının miktarını artırarak, günün koşullarına yeterli hale getirmenin, ülkede meydana gelebilecek her türlü olağanüstü duruma müdahale kapasitesini azami seviyeye getireceğini belirtti.

Karaca konuşmasının sonunda, destekleri için Başbakan Üstel’e teşekkür etti, anavatan Türkiye’ye de şükranlarını sundu.