Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği (SiTi), Kıbrıs Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki haklarına erişmekte önemli zorluklarla karşılaştığını belirterek, "Kıbrıs Cumhuriyeti"ni karma evlilikler, bilgiye erişim ve örgütlenme özgürlüğü gibi konularda adım atmaya çağırdı.

Dernek adına açıklama yapan SiTi Yürütme Kurulu Başkanı Didem Eroğlu, Kıbrıslı Türklerin demokratik haklarının sağlanması konusunda atılacak adımların barış süreci açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından düzenlenen 46’ncı Evrensel Periyodik İnceleme'ye katıldıklarını dile getiren Eroğlu, burada sundukları raporda çeşitli önerilerde bulunduklarını aktardı.

Eroğlu bu öneriler arasında, karma evlilikler konusunda düzenlemelerin yapılması, bilgiye erişim engellerinin kaldırılması, örgütlenme özgürlüğünün genişletilmesi ve bankacılıkta yaşanan ayrımcılığa son verilmesi gibi maddelerin yer aldığını söyledi.

Didem Eroğlu, Evrensel Periyodik İnceleme'nin devletlerin insan hakları standartlarını artırmayı ve bu alandaki zorluklarla başa çıkmayı amaçladığını belirtti, sivil toplum örgütlerinin de bu süreçte önemli bir rol oynadığını vurguladı.