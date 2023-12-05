KKTC Kickboks Federasyonu’nun yıllık faaliyet programında yer alan 35. Kickboks Siyah Kuşak (Ustalık) Sınavı, 03 Aralık 2023 pazar günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda, 10.00-13.00 saatleri arasında yapıldı.

Kuşak Sınavına, çalışma sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Tez 10 puan, Yazılı 30 puan ve uygulamalı 60 puan üzerinden değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan 8 sporcu başarılı olarak bir üst kuşak derecesine terfi ettiler.

Terfi Edenler ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıda görüldüğü gibidir;

Siyah Kuşak 1.Dan’a terfi eden sporcular;

1. Erdal Taşköprü

2. İbrahim Demirel

Siyah Kuşak 2.Dan’a terfi eden sporcular;

1. Hatice Erdem

2. Lalin Ünlüsoy

3. Kemal Karahan

4. Hakan Dinler

Siyah Kuşak 3.Dan’a terfi eden sporcular;

1. Muhammet Berke Şimşek

Siyah Kuşak 4.Dan’a terfi eden sporcular;

1. Nazime Yayar