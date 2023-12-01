Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulan "Okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları" kapsamında ilk kez siber dolandırıcılık, siber zorbalık,siber istismar konusunda zorunlu eğitim verecek.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, söz konusu derslerle birlikte toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincinin oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Talim ve Terbiye kurulu onayı ile Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan dersin müfredatına göre ortaokul 6.,7.,8. sınıflarda 72 saatlik öğretim programını içeren “Okul temelli sosyal sorumluluk " dersi kapsamında siber zorbalığa değinecektir. Ders kapsamında ünite içerisinde yer alcak olan bazı kavramlar; dijital bağımlılık, dijital etik, dijital değer, siber takip, siber dolandırıcılık, siber istismar, siber zorbalıktır. Derste bunun yanında dijital olarak maruz kalınan şiddete yönelik alınacak önlemler üzerinde de durulması söz konusu.

Bakanlığın aldığı karar doğrultusunda " okul temelli sosyal sorumluluk çalışmları" dersi kapsamında ele alınan ünitelerin “sosyal sorumluluk", "toplumsal farkındalık oluşturma", sosyal sorumluluk", "toplumsal farkındalık oluşturma", "toplumsal değerler ve ahlak", "çevre ve sürdürülebilirlik", "toplumsal sağlık" ve "sosyal yardımlaşma" "toplumsal değerler ve ahlak", "çevre ve sürdürülebilirlik", "toplumsal sağlık" ve "sosyal yardımlaşma" gibi içerikleri teoriden uygulamaya geçilerek siber zorbalık gibi bir durum ile baş etme yolları da öğrenilmiş ve geliştirilmiş olacak.

Söz konusu dersler, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ve Merkez İcra Kurulu Üyesi Nuray Kayatürk tarafından verilecek.