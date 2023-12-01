Somali açıklarında son günlerde artan korsan saldırıları üzerine, Somali güvenlik güçlerinin Aden Körfezi'nde güvenlik tedbirlerini artırdığı bildirildi.

Somali'nin Putland Eyaleti Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdullahi Mohamed Ahmed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güvenlik tedbirlerinin artırıldığı bilgisini paylaştı.

Ahmed, korsan saldırıları nedeniyle Aden Körfezi'nde güvenlik tedbirlerinin iki katına çıkarıldığını ve devriyelerin artırıldığını belirterek "Birçok zorlukla mücadele ediyoruz. Daha önce korsan saldırılarını engelledik ancak son zamanlarda saldırılar yeniden arttı." dedi.

Somali'nin Putland bölgesi açıklarında 25 Kasım'dan bu yana İran'a ait bir yük ve bir de balıkçı gemisi kaçırılmıştı.

Somali'de korsanlar, 2017'ye kadar yük gemilerine saldırı düzenleyip, fidye için kaçırırken o yıldan bu yana korsan saldırıları azalmıştı.