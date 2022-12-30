Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı

Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, ligde 2 maç sonra 3 puanın sahibi oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ligde HangiKredi Ümraniyespor'u yenen, Galatasaray'a mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası sonrası oynanan ilk lig maçında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Gelecek haftayı maç yapmadan geçirecek siyah-beyazlı ekip, Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetle bu sezonki 7. galibiyetine ulaşırken, puanını da 26'ya yükseltti.

İlk yarı

14. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Masuaku şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

27. dakikada sol taraftan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Ndiaye topa kafayla vurdu, kaleci Mert son anda meşin yuvarlağın kaleye girmesini önledi.

40. dakikada N'Koudou'nun soldan çizgiye inerek içeri çevirdiği top kaleciyi geçerek arka direkteki Cenk Tosun'un önüne düştü, Cenk'in kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak diğer direkteki Weghorst'a gitti ama Hollandalı oyuncunun kafa vuruşunda top auta çıktı.

45+2. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahasına gelen topu Tayyip Talha Sanuç kafayla kaleye gönderdi, kaleci Ertaç gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

53. dakikada Masuaku'nun uzun topuyla soldan çizgiye inen N'Koudou'nun yerden çevirdiği topa Weghorst kayarak vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

58. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Onyekuru'nun pasında Gulbrandsen kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vurdu, top yandan auta gitti.

68. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

78. dakikada Beşiktaş ceza sahasına gönderilen uzun topu Welinton ve Josef de Souza uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Onyekuru'nun ceza sahası dışından şutunda, top kalecide kaldı.

Beşiktaş karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Masuaku 3 puanı getirdi

Beşiktaş'ta sezon başında kadroya katılan Arthur Masuaku, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Maçın 14. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Beşiktaşlı oyuncu, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı barajın yanından kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Masuaku geçen hafta 1-1 sona eren Gaziantep FK maçında da Wout Weghorst'un attığı golün pasını veren isim olmuştu.

Rosier cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 81. dakikasında bu sezonki 4. sarı kartını gören siyah-beyazlı oyuncu, 18. haftada Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Rosier daha önce de MKE Ankaragücü, Bitexen Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında da sarı kart görmüştü.

Cenk Tosun ve Josef sınıra geldi

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Josef de Souza sarı kart ceza sınırına ulaştı.

Karşılaşmanın 65. dakikasında oyundan çıkarken sahanın yakın tarafından çıkmamakta ısrar eden Cenk Tosun ile 45. dakikada sarı kart gören Josef de Souza, bu sezon üçüncü kez aynı durumu yaşadı.