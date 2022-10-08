Futbolda alınan sonuçlar

AKSA Süper Lig
Yenicami – Çetinkaya: 5-1
M. Değirmenlik – Gönyeli: 1-0
Merit A. Yeşilova – K. Kaymaklı: 1-2
Hamitköy – Lefke: 0-1
AKSA Birinci Lig
Mormenekşe – Baf Ü. Yurdu: 2-2
M. Hacıali Yılmazköy – Lapta: 0-1
Yenierenköy – Yeniboğaziçi: 0-5
Girne H. Evi – Düzkaya: 0-1
9 Ekim Pazar
AKSA Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – CB Gençlik Gücü (15.30)
Fehim Dayı
Atatürk Stadı
Göçmenköy – Cihangir (15.30)
Emre Öztaşlı
Hasan Onalt Stadı
Mesarya – Yonpaş Dumlupınar (15.30)
AKSA Birinci Lig
Erdal Barut Stadı
Esentepe – Yalova (15.30)
Evren Karademir
Şengül Törehan Stadı
Miracle Karşıyaka – Ünimar Maraş (15.30)
Hüseyin Eyyüpler
Adem Nural Stadı
Dörtyol – İncirli (15.30)
Turgay Misk
Üner Berkalp Stadı
Binatlı – Pera L. G. Birliği (15.30)
Serhan Şimşek
10 Ekim Pazartesi
AKSA Süper Lig
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Mağusa T. Gücü – Doğan T. Birliği (19.00)
Osman Özpaşa