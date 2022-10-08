Futbolda alınan sonuçlar

Futbolda alınan sonuçlar
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AKSA Süper Lig

Yenicami – Çetinkaya: 5-1

M. Değirmenlik – Gönyeli: 1-0

Merit A. Yeşilova – K. Kaymaklı: 1-2

Hamitköy – Lefke: 0-1

AKSA Birinci Lig

Mormenekşe – Baf Ü. Yurdu: 2-2

M. Hacıali Yılmazköy – Lapta: 0-1

Yenierenköy – Yeniboğaziçi: 0-5

Girne H. Evi – Düzkaya: 0-1

9 Ekim Pazar

AKSA Süper Lig

Mete Adanır Stadı

Türk Ocağı – CB Gençlik Gücü (15.30)

Fehim Dayı

Atatürk Stadı

Göçmenköy – Cihangir (15.30)

Emre Öztaşlı

Hasan Onalt Stadı

Mesarya – Yonpaş Dumlupınar (15.30)

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Kerem Eran

AKSA Birinci Lig

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Yalova (15.30)

Evren Karademir

Şengül Törehan Stadı

Miracle Karşıyaka – Ünimar Maraş (15.30)

Hüseyin Eyyüpler

Adem Nural Stadı

Dörtyol – İncirli (15.30)

Turgay Misk

Üner Berkalp Stadı

Binatlı – Pera L. G. Birliği  (15.30)

Serhan Şimşek

10 Ekim Pazartesi

AKSA Süper Lig

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Mağusa T. Gücü – Doğan T. Birliği (19.00)

Osman Özpaşa

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