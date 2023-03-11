Futbolda günün sonuçları

AKSA Süper Lig
Çetinkaya – Türk Ocağı: 0-3
Doğan T. Birliği – Gönyeli: 5-0
Cihangir – Yenicami: 2-3
CB Gençlik Gücü – Mağusa T. Gücü: 0-4
Mesarya – Göçmenköy (Ertelendi)
AKSA Birinci Lig
Yalova – Girne Halk Evi: 0-1
Lapta – Miracle Karşıyaka: 0-1
Pera L. G. Birliği – M. H. Yılmazköy: 2-2
12 Mart Pazar
AKSA Süper Lig
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Yonpaş Dumlupınar – Hamitköy
Turgay Misk
16 Ağustos Stadı
Lefke – Merit A. Yeşilova
Hüseyin Eyyüpler
AKSA Birinci Lig
Osman E. Mehmet Stadı
Yeniboğaziçi – Dörtyol
Ferhat Tuna
Necip H. Kartal Stadı
Ünimar Maraş – Mormenekşe
Zekai Töre
Cihangir Stadı
İncirli – Esentepe
Emre Öztaşlı
N. Bağcıer Stadı
Düzkaya – Baf Ülkü Yurdu
Evren Karademir
Üner Berkalp Stadı
Binatlı – Yenierenköy
Fatih Bardakçıoğlu