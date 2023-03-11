Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları
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AKSA Süper Lig

Çetinkaya – Türk Ocağı: 0-3

Doğan T. Birliği – Gönyeli: 5-0

Cihangir – Yenicami: 2-3

CB Gençlik Gücü – Mağusa T. Gücü: 0-4

Mesarya – Göçmenköy (Ertelendi)

AKSA Birinci Lig

Yalova – Girne Halk Evi: 0-1

Lapta – Miracle Karşıyaka: 0-1

Pera L. G. Birliği – M. H. Yılmazköy: 2-2

12 Mart Pazar

AKSA Süper Lig

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Yonpaş Dumlupınar – Hamitköy

Turgay Misk

16 Ağustos Stadı

Lefke – Merit A. Yeşilova

Hüseyin Eyyüpler

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AKSA Birinci Lig

Osman E. Mehmet Stadı

Yeniboğaziçi – Dörtyol

Ferhat Tuna

Necip H. Kartal Stadı

Ünimar Maraş – Mormenekşe

Zekai Töre

Cihangir Stadı

İncirli – Esentepe

Emre Öztaşlı

N. Bağcıer Stadı

Düzkaya – Baf Ülkü Yurdu

Evren Karademir

Üner Berkalp Stadı

Binatlı – Yenierenköy

Fatih Bardakçıoğlu

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