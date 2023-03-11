Galatasaray'dan galibiyet rekoru

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 ile yendi. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle lig tarihinin en uzun galibiyet serisine ulaştı.

Galatasaray ile Kasımpaşa, Nef Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Nef Stadı'nda 45 bin 908 taraftar önünde oynanan maçın ilk yarısında iki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlandı ve devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

Zaniolo'dan ilk maç ilk gol

Maçın genelinde topu ayağında daha fazla tutan ve rakip yarı alanda oynayan Galatasaray'a galibiyeti getiren golü, yeni transferi Nicolo Zaniolo 57. dakikada kaydetti.

23 yaşındaki İtalyan forvet sarı kırmızılı forma ile ilk resmi maçında ilk golünü atma başarısı gösterdi.

En yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 9’a çıkartan liderlik Galatasaray 60 puana yükseldi. Sarı kırmızılılar, üst üste 14. maçını kazanarak lig tarihinin en uzun galibiyet serisine ulaştı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.

Lider, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, ligdeki son galibiyetini depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı hükmen 3-0'lık skorla almıştı.