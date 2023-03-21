Girne’de kazanan Koopspor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’in ikinci haftası zorlu bir maçla başladı. Ligin iki iddialı takımı, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Koopspor, Girne’de karşılaştı.
Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçın kazananı 74-63’lük skor ile Koopspor oldu.
İki zor deplasmanı kayıpsız geçtiler
İskele deplasmanından sonra Girne deplasmanında da kazanan Koopspor 2’de 2 yaparken, Tyrell Corbin ürettiği 18 sayı ile takımının en skorer oyuncusu unvanını aldı. Kercem İnancı ve Temur Rustamov’un 14’er sayı attığı Koopspor’a karşı GAÜ’nün en etkili ismi 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu Hamit Çeliktaşlılar oldu.