Girne’de kazanan Koopspor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’in ikinci haftası zorlu bir maçla başladı. Ligin iki iddialı takımı, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Koopspor, Girne’de karşılaştı.

Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçın kazananı 74-63’lük skor ile Koopspor oldu.



Maça iyi başlayan taraf Koopspor oldu, üstünlüğü ele alan Lefkoşa ekibine karşı GAÜ periyot ortasında eşitliği yakalamaya yaklaşsa da periyot 7 sayılık Koopspor üstünlüğünde tamamlandı. İkinci çeyrekte performansını arttıran Koopspor sayı farkını açmaya başladı ve devreyi 41-23 önde bitirdi. İkinc devreye de iyi başlayan Lefkoşa ekibi farkı bir ara 24 sayıya kadar çıkardı. Bu süreden sonra GAÜ’nün farkı kapama çabaları yeterince sonuç vermedi ve maçın kazananı 74-63’lük skor ile Koopspor oldu.

İki zor deplasmanı kayıpsız geçtiler

İskele deplasmanından sonra Girne deplasmanında da kazanan Koopspor 2’de 2 yaparken, Tyrell Corbin ürettiği 18 sayı ile takımının en skorer oyuncusu unvanını aldı. Kercem İnancı ve Temur Rustamov’un 14’er sayı attığı Koopspor’a karşı GAÜ’nün en etkili ismi 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu Hamit Çeliktaşlılar oldu.