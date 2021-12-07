Gümüş At Satranç Derneği Girne’yi satrançta en iyi şekilde temsil etti

2022 KKTC Yaş Birinciliği 3-5 Aralık 2021'de Salamis Otel'de gerçekleşti.

Gümüş At Satranç Derneği bu turnuvaya 6 oyuncuyla gidip 1 şampiyonluk, 1 ikincilik, bir üçüncülük, bir dördüncülük ve bir 5. ile eş puanla dördüncülükle döndük. Böylelikle ekibimizden 6 oyuncumuzdan 4'ü Milli Takıma seçilerek ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

15 Yaşaltı Kızlarda Nehir Aslantürk grubunda 4. seri başı olmasına rağmen 3 maçta 2.5 puan alarak şampiyon oldu.

18 Yaşaltı Kızlarda 5 maçta 3.5 puan toplayan Beren Yasan 4. seribaşı olarak başladığı turnuvayı 2. olarak tamamladı.

11 Yaşaltı Kızlarda 5. seribaşı olan Masal Oğuz da ikinci ile eş puanla turnuvayı 3. olarak bitirdi.

12 Yaşaltı Genel Kategoride mücadele eden Adem Mertgöz de 5 maçta 2.5 puan alarak 4. olup Milli takıma gimeyi başardı.

16 Yaşaltı Genel Kategoride yarışan Adil Ergüler de 5 maçta 2.5 puan toplayarak 5. ile eş puanlı olarak turnuvayı 6. sırada tamamladı.

14 Yaşaltı Genel Kategoride mücadele eden Utku Aslantürk de iyi mücadele edip turnuvayı 9. sırada tamamladı.