Gümüş At Satranç Derneği Girne’yi satrançta en iyi şekilde temsil etti

2022 KKTC Yaş Birinciliği 3-5 Aralık 2021'de Salamis Otel'de gerçekleşti.
Gümüş At Satranç Derneği bu turnuvaya 6 oyuncuyla gidip 1 şampiyonluk, 1 ikincilik, bir üçüncülük, bir dördüncülük ve bir 5. ile eş puanla dördüncülükle döndük. Böylelikle ekibimizden 6 oyuncumuzdan 4'ü Milli Takıma seçilerek ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.
15 Yaşaltı Kızlarda Nehir Aslantürk grubunda 4. seri başı olmasına rağmen 3 maçta 2.5 puan alarak şampiyon oldu.
18 Yaşaltı Kızlarda 5 maçta 3.5 puan toplayan Beren Yasan 4. seribaşı olarak başladığı turnuvayı 2. olarak tamamladı.
12 Yaşaltı Genel Kategoride mücadele eden Adem Mertgöz de 5 maçta 2.5 puan alarak 4. olup Milli takıma gimeyi başardı.
16 Yaşaltı Genel Kategoride yarışan Adil Ergüler de 5 maçta 2.5 puan toplayarak 5. ile eş puanlı olarak turnuvayı 6. sırada tamamladı.
14 Yaşaltı Genel Kategoride mücadele eden Utku Aslantürk de iyi mücadele edip turnuvayı 9. sırada tamamladı.