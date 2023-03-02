Kayserispor-Fenerbahçe maçında deplasman yasağına durdurma kararı

Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarına getirilen deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
Kayserispor-Fenerbahçe maçında deplasman taraftarına yasak getiren kararla ilgili yeni gelişme yaşandı.
Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarına getirilen deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
Kayseri İl Güvenlik Kurulu cumartesi saat 19.00'da oynanacak maça Fenerbahçe seyircisi alınmaması yönünde karar almıştı.
FENERBAHÇE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Fenerbahçe Kulübü, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, yanlıştan dönülmesi gerektiği yönünde açıklama yapmıştı.