KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı, Başkan Hüseyin Balcı...

KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlığa Hüseyin Balcı getirildi.

Daha önceki yönetim kurulunda da görev alan Başkan Balcı, görevi devralarak yeni Yönetim Kurulunu oluşturdu ve göreve başladı.

Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Hüseyin Balcı: Başkan, Erdinç Kanlıcan: Asbaşkan ve Başkan Vekili, Murat Kıyman: Genel Sekreter, Nazif Tanrıöver: Çarşı Grubu ve Üniversitelerden Sorumlu Yönetici, Samet Gül: Bilgi İşlem ve Lokalden Sorumlu Yönetici, Ceren Emmioğlu: Sosyal Medya Yönetiminden Sorumlu Yönetici, Aydın Sarıdaş: Disiplin Kurulundan Sorumlu Yönetici, Erol Ataöğün: Disiplin Kurulundan Sorumlu Yönetici, Hasan Ayalılar: Sayman ve Muhasebeden Sorumlu Yönetici, Metin Özkan: Sayman ve Muhasebeden Sorumlu Yönetici, İlker Yatman: Denetleme Kurulundan Sorumlu Yönetici, Olcayto Öktem: Denetleme Kurulundan Sorumlu Yönetici, Mehmet Çörekçioğlu: Denetleme Kurulundan Sorumlu Yönetici.