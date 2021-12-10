Murat Biricik hakem eğitimi için ülkemizdeydi

Türkiye Basketbol Federasyonu MHK Eğitim Koordinatörü Murat Biricik, hakem eğitimleri için bu hafta ülkemizdeydi. Yeni yetişmekte olan hakemlere katkı sağlamak ve saha içindeki uygulamaları daha etkin yapmaları adına eğitim veren Biricik, teorik ve pratik olarak saha eğitimleri gerçekleştirdi. Biricik ayrıca şu anda oynanan U20 Erkekler Ligi ve ÜNİLİG maçlarını da takip etti.

27 yıllık hakemlik kariyer sonrasında 2017 yılından bu yana TBF Hakem Koordinatörü olarak görev yapan Biricik, KKTC Basketbol Federasyonu yetkilileri ile önümüzdeki günlerde yapılması planlanan hakem eğitimleri konusunda da bir dizi toplantı gerçekleştirdi.