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Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.Tur programı
Spor
27 Aralık 2021 Pazartesi 12:01
Kıbrıs Genç Tv
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.tur programı belli oldu.
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