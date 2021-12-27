Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.Tur programı

Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.Tur programı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.tur programı belli oldu.

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