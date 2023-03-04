Zor maç DAÜ'nün

Zor maç DAÜ'nün
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Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeni ile ikinci devre başlangıç tarihi ertelenen Metgin Ünilig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 6.haftasının açılış maçında DAÜ ile GAÜ, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

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MELEKLER UNUTULMADI
Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları depremde yaşamlarını yitiren sporcu gençlerimiz için ortak pankart açtı ve Federasyon yönetiminin kararı doğrultusunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu

DAÜ SON PERİYODU BEKLEDİ
Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı basketlerle geçerken ilk devreyi DAÜ 3 sayılık farkla üstün bitirdi. Üçüncü periyotta Girne ekibi üstünlüğü ele aldı ve son periyoda 5 sayı önde girdi. Toparlanan Mağusa temsilcisi önce farkı kapadı sonrasına da öne geçerek karşılaşmayı 69-65 üstün tamamladı.

MWAMBA EN SKORER 
DAÜ'de Mwamba 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, Hasan Sakallı ve Shaban 11'er sayı üretti. GAÜ'de Ali Erdem Tiryakioğlu 23 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

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