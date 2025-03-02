SPOT Marine Life, yaptıkları çalışmalar sonucunda ülkedeki carettaların sıcaklıklara ayak uydurabilmek için 1993’ten bu yana yılda 0,78 gün erken yumurtlamaya başladıklarını tespit ettiğini duyurdu.

SPOT Marine Life 1992 yılından beri izledikleri Alagadi sahilindeki gözlemlerine dayanarak bazı tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

Tahminlerine göre, carettaların (iri-başlı deniz kaplumbağası) artan sıcaklıklarla orantılı olarak erken yumurtlamaya başlamamaları halinde, 2100 yılı sonrasında yumurtaları başarısız olacak.

En azından şimdilik, carettaların ısınan ülkede, var olmaya devam edebilmek ve artan sıcaklıklara ayak uydurmak için gerekli çabayı gösterdiğini kaydeden SPOT Marine Life, ancak kaplumbağaların şu ana kadar artan sıcaklıklarla başa çıkabiliyor gibi görünse de geleceğin belirsizliğine de işaret etti.

SPOT Marine Life, doğayı iklim değişikliğine karşı dayanıklı hale getirmenin hem insanlar hem de yaban hayatı için şart olduğunu vurguladı.

SPOT Marine Life’ın konuyla ilgili paylaşımı şöyle;

"SPOT Marine Life olarak 1992 yılından beridir ülkemizde üreyen deniz kaplumbağalarını izliyor, yaşamlarını anlamaya çalışıyor, korunmaları için girişimlerde bulunuyoruz.

Onları tehdit eden pek çok unsur var. İnsan kaynaklı pek çok tehdit. Ama günümüzde en endişe verici tehditlerden birisi iklim değişikliği. Ve hızla gelen bu tehdit karşısında ayakta kalıp kalamayacakları dünyanın her yerinde merak uyandıran bir soru.

Bu soruya bazı yanıtlar bulabilmek amacıyla, 1992 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz izleme çalışmalarından faydalandık. Bazı analizler yaptık. Bu sorulara yanıt vermemizi sağlayacak ipuçları topladık.

Deniz kaplumbağaları genel olarak doğdukları sahillere geri döner. Cinsiyetleri sıcaklıkla belirlenir. Sıcaklık arttıkça yuvadaki dişi birey sayısı da artar. Sıcaklık daha da yükselirse yavruların sağlıklı gelişimi ve yumurtada yavru oluşumu riske girer.

1992 yılından beridir izlediğimiz Alagadi sahilindeki gözlemlerimizden faydalanarak bazı tahminlerde bulunduk.

Tahminlerimiz, carettaların (iri-başlı deniz kaplumbağası) artan sıcaklıklarla orantılı olarak erken yumurtlamaya başlamamaları halinde, 2100 yılı sonrasında yumurtaların başarısız olacağına işaret ediyor. Kısacası, ısınan ülkemize ayak uydurmak için erken yumurtlamaları şart.

Tahminlerimize göre, mevcut yuva sıcaklıklarını koruyarak cinsiyet oranlarını sabit tutabilmek için yılda 0.5 gün daha erken yuvalamaya başlamaları gerekli. Yumurta gelişiminde bir sıkıntı olmaması, yani yumurtadan çıkma başarılarını mevcut durumda tutabilmeleri için ise 0.7 gün daha erken yumurtlamalılar.

ve güzel haber, çünkü yaptıkları tam da bu: 1993’ten bu yana yılda 0,78 gün erken yumurtlamaya başlamışlar!

Yani, en azından şimdilik, carettalar ısınan ülkemizde var olmaya devam edebilmek ve artan sıcaklıklara ayak uydurmak için gerekli çabayı gösteriyorlar.

Yeşil kaplumbağaların ise deniz sıcaklığındaki her 1°C artış için 6,47 gün daha erken yumurtladıklarını belirledik. Daha deneyimli dişiler ve daha fazla yumurta üreten bireyler erken yuvalamaya daha yatkın gibi görünüyor.

Kaplumbağalarımız şu ana kadar artan sıcaklıklarla başa çıkabiliyor gibi görünse de gelecek halen belirsiz. İklim koşulları her geçen gün beklenenden daha da hızlı değişiyor. Kaplumbağaların bu değişime yeterince hızlı tepki verip veremeyecekleri ya da ne kadar zaman uyum sağlayabilecekleri belirsiz.

Doğamızı iklim değişikliğine karşı dayanıklı hale getirmemiz hem kendimiz hem da yaban hayatımız için şart. Tüm çalışmalarımız Çevre Koruma Dairesi izni ve desteği ile gerçekleştirilmektedir. "