AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu bugün Politis gazetesinde yer alan demecinde Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazeteye demecinde Kıbrıs sorununda yeni bir şeye ve çizgi değişikliğine gerek olmadığını dile getiren Stefanu, böyle bir şeye kalkışılmasının bölünmeyi kesin hale getireceğini ve Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığını da kalıcı hale getireceğini iddia etti.

Sözlerinin devamında Rum kesimi olarak bunca yıldır üzerinde mutabakata vardıkları her şeyde tutarlılığa, istikrara ve ısrarcılığa ihtiyaçları olduğunu öne süren Stefanu, bunun AKEL’in sabit tezi olduğunu da söyledi.

Öncelikle BM’nin ilgili kararlarının tarif ettiği gibi, üzerinde anlaşmaya varılan siyasi eşitliğe sahip iki kesimli, iki toplumlu federasyon çözümü temelinde tutarlılık ve istikrara ihtiyaç olduğunu dile getiren Stefanu, nasıl ilerlemek istediklerine dair net bir çizgiye sahip olunması gerektiğini söyledi.

Belirsizlikler olmadan müzakerelerin 2017 yılında Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesini istemeleri gerektiğini dile getiren Stefanu, buna paralel olarak çıkmazın dinamik bir şekilde aşılması ve müzakerelerin yeniden başlamasının ileriye götürülmesi gerektiğini ifade etti.

Stefanu, bu olumlu gündemde enerji meselelerinin yanı sıra Güney Kıbrıs’ın AB’deki varlığı göz önüne alınarak Avrupa-Türkiye ilişkilerinin de değerlendirilebileceğini sözlerine ekledi.