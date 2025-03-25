Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün” paneli, 26 Mart Çarşamba günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek.

Lefkoşa Concorde Otel’de saat 11.00’de başlayacak panelin açılışında Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun konuşma yapacak.

Stratcom Forum, 2021 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından dezenformasyonla mücadele, kriz iletişimi, kamu diplomasisi, medya ve teknoloji alanlarında sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacıyla düzenleniyor. Uluslararası katılımla farklı şehirlerde gerçekleştirilen forum, bugüne kadar 20’den fazla ülkede yapıldı.

Türkiye İletişim Modeli çerçevesinde şekillenen forum, hakikat odaklı bir perspektifle küresel iletişim politikalarına katkı sunmayı amaçlıyor. Dünyanın dört bir yanından hükümet yetkilileri, akademisyenler ve uzmanları bir araya getiren etkinlik, medyanın geleceği ve iletişim stratejileri üzerine önemli tartışmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.